Drei Jugendliche nach Verkehrsunfall in Thailand von Autofahrer erschossen

Bangkok – Ein offenbar unter Drogen stehender Mann soll in Thailand nach einem Verkehrsunfall drei Jugendliche erschossen haben. In der Nacht zum Dienstag sei der Verdächtige in der Provinz Krabi im Süden des Landes mit seinem Auto unterwegs gewesen, als er mit einem Motorrad kollidiert sei, berichtete die Zeitung Bangkok Post unter Berufung auf Polizeiangaben. Darauf saßen drei 18-jährige Schüler, ein Bub und zwei Mädchen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie die Teenager erschossen im Straßengraben. Das Motorrad war verbrannt worden.

Am Morgen spürte die Polizei den mutmaßlichen Täter – einen 42-Jährigen – schließlich in seinem Haus auf. Er sei bewaffnet gewesen und habe versucht, zu fliehen, hieß es. Als er schließlich festgenommen wurde, habe er widersprüchliche Angaben zu den Geschehnissen gemacht. Allerdings habe er zugegeben, am Montag zwei Pillen mit Methamphetamin eingenommen zu haben. Der Verdächtige wurde in Untersuchungshaft genommen. (dpa)