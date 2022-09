Wilde Alkofahrt im Bezirk Schwaz: 27-Jähriger auf Felgen unterwegs

Mit dem kaputten Auto fuhr der 27-Jährige von Mayrhofen in Richtung Jenbach. Dort wurde er von der Polizei gestoppt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Lenker zuerst auf der Zillertal Bundesstraße (B169) in Mayrhofen talwärts gefahren. Die Spuren auf der Fahrbahn deuten darauf hin, dass sein Fahrzeug mit dem Vorderreifen einen Verkehrsleitpflock touchiert hat. Das Auto geriet ins Schleudern, durchstieß einen Maschendrahtzaun und stürzte etwa fünf Meter über eine Betonmauer. Im eingefriedeten Bereich des Stromumspannwerkes blieb der Wagen stehen. Die beiden Nummernschilder blieben an der Unfallstelle liegen.