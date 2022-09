ProSieben zeigt umstrittenes Nadelattacken-Experiment diesen Mittwoch

Berlin – Ein TV-Experiment zum gefährlichen Partyszenenphänomen „Needle Spiking", das in den letzten Tagen für Aufsehen sorgte, kommt laut ProSieben schon diesen Mittwoch (7.9.) ins Fernsehen. Es sei Teil eines Beitrags im Magazin „Zervakis & Opdenhövel. Live", das nach zwölf Wochen Sommerpause zurückkehrt. Beim sogenannten Needle Spiking handelt es sich um Angriffe in dunklen lauten Clubs und Bars, bei denen Unbekannte in erster Linie Frauen unter Drogen setzen. Den Feiernden werden zum Beispiel K.-o.-Tropfen per Nadel injiziert.