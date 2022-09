Deutsche Koalitionsparteien streiten über Zukunft von Atomkraftwerken

Kühlturm des Atomkraftwerkes Isar 2 in Bayern. © APA/dpa/Armin Weigel

Berlin – Die Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck für eine Atomreserve haben in Deutschland eine heftige Debatte ausgelöst. Insbesondere der Ton im Streit zwischen der liberalen FDP und den Grünen über die Zukunft der noch verbliebenen drei deutschen Atomkraftwerke wird schärfer. Während die Grünen den möglichen Weiterbetrieb von zwei AKW als hart, aber unvermeidbar verteidigen, fordern FDP und auch CDU eine Laufzeitverlängerung und den Weiterbetrieb des dritten Meilers.

Entgeltliche Einschaltung

"Der einzige Grund, warum das Kernkraftwerk in Lingen im Emsland nicht auch in den Reservebetrieb geht, ist der linke Landesverband der Grünen in Niedersachsen", schrieb FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle auf Twitter im Hinblick auf die Landtagswahl am 9. Oktober. "Habeck muss sich gegen die Ideologen in seiner Partei durchsetzen und den Weiterbetrieb aller drei Anlagen ermöglichen."

Isar 2 und Neckarwestheim 2 als Reserve

Habeck hatte angekündigt, dass die beiden süddeutschen Reaktoren Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim 2 (Landkreis Heilbronn) noch bis Mitte April und damit über den Winter als Reserve dienen sollen. Ein sogenannter Stresstest in seinem Auftrag hatte ergeben, dass die AKW in Extrem-Situationen im Winter hilfreich sein könnten. Der dritte verbliebene Reaktor Emsland soll aber wie geplant Ende des Jahres abgeschaltet werden. Nach dem unter der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beschlossenen Atomausstieg sollten eigentlich alle deutschen Atomkraftwerke zum Jahresende endgültig vom Netz gehen. Wegen der von Russland ausgelösten Energiekrise brachte der deutsche Grünen-Politiker nun die mögliche kurze Verlängerung ins Spiel.

Der deutsche Grünen-Chef Omid Nouripour bezeichnete den möglichen Weiterbetrieb der beiden AKW als "eine echte Zumutung, das ist richtig. Und deshalb bauen wir auch Flüssiggasterminals, auch das ist eine Zumutung, aber gerade notwendig", sagte er im ZDF-"Morgenmagazin" am Dienstag.

5 x 1 Snow Card Tirol gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

FDP-Vertreter plädieren für einen Weiterbetrieb der letzten deutschen Atomkraftwerke, um so die Strompreise zu drücken. Es wäre richtig, die drei noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen, "damit mehr Menge in den Markt kommt, mehr Menge bedeutet sinkende Preise", sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr im ZDF-"Morgenmagazin". "Denn diese hohen Strompreise kann kein Unternehmen in Deutschland zahlen und auch kein privater Haushalt."

Kritik aus CSU und CDU

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder kritisierte den Plan scharf und forderte SPD und FDP am Dienstag auf, den Plänen des deutschen Wirtschaftsministers nicht zuzustimmen. Die Einzelentscheidung Habecks dürfe nicht zur Entscheidung der deutschen Bundesregierung gemacht werden, sondern müsse korrigiert werden. "Das Bundeswirtschaftsministerium wirkt an der Stelle eindeutig überfordert", sagte Söder.

Auch CDU-Chef Friedrich Merz kritisiert das geplante endgültige Abschalten des Reaktors Emsland. "Wir müssen nicht nur über die Netze und ihre Stabilität reden, wir müssen über die Stromerzeugungskapazitäten sprechen, und da hakt es an allen Ecken und Enden", sagte Merz im Deutschlandfunk. "Überhaupt noch daran zu denken, Stromerzeugungskapazitäten, die wir in Deutschland haben stillzulegen, ist völlig absurd." Das sei ein Fehler, der sich bitter rächen werde.

Merz betonte: "Wenn wir in diesem Jahr nicht genug Stromerzeugungskapazitäten haben, und wir werden nicht genug haben, dann steuern wir zusätzlich auf eine schwere wirtschaftliche Rezession zu." Die Koalition lasse Habeck machen, was er wolle. "Ich kann nur an den Bundeskanzler appellieren, diesen Irrsinn zu beenden."

Die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast, reagierte entgeistert auf den "populistischen Krawallkurs" von Merz. "Es gibt eine historische Konstante in diesem Land: Die Union lag bei der Energiepolitik durchweg falsch", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "CDU und CSU blockieren seit Jahrzehnten mit aller Kraft den Ausbau der Erneuerbaren. Hinzu kommt der Zick-Zack-Kurs beim Atomausstieg." Die Atomkraft sei "kein Wundermittel, das unsere energiepolitischen Herausforderungen wegzaubert", argumentierte Mast. Deutschland müsse unabhängig von Energieimporten werden und eine bezahlbare, stabile Energieversorgung sicherzustellen. Das Ergebnis des Stresstests und die Vorschläge Habecks wolle man nun ganz genau prüfen.

Mehr zum Thema:

Der Vorsitzendes des Umweltausschusses im Bundestag, Harald Ebner (Grüne), betonte, der Stresstest habe "die allerschlimmsten und unwahrscheinlichsten Szenarien für den Winter durchgerechnet und gezeigt, dass Atomkraft dafür keine Lösung ist". Dennoch könne es im Extremfall Sinn machen, die letzten beiden AKW als Notreserve vorzuhalten, wie von Habeck vorgeschlagen. Dies wolle man sich nun im Detail anschauen. "Der Stresstest ist allerdings noch lange kein Sicherheitstest. Ohne Klärung der Sicherheitsfragen kann es auch keine Notreserve geben. Das schließt auch die Verfügbarkeit von Kühlwasser angesichts aktueller Wasserknappheiten, aber vor allem Sicherheitsüberprüfungen der technischen Anlagen, ein." Auch Haftungsfragen müssten noch geklärt werden.