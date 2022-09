Fünf Runden ohne Sieg: Trainer Mihajlovic bei Arnautovic-Club Bologna gefeuert

Sinisa Mihajlovic trainiert künftig nicht mehr Marko Arnautovic und Co. beim FC Bologna.

Bologna - Der italienische Fußball-Erstligist FC Bologna, der Club von ÖFB-Spieler Marko Arnautovic, hat am Dienstag seinen Coach Sinisa Mihajlovic entlassen. Dies teilte Vereinschef Joey Saputo mit, nachdem Bologna nach der fünften Runde noch immer auf den ersten Sieg wartet. "Mihajlovics Entlassung ist der schwierigste Beschluss, den ich als Bologna-Präsident ergreifen musste", sagte Saputo.

"Wir haben in diesen Jahren wunderbare und schmerzhafte Momente erlebt, die nicht nur unsere berufliche, sondern auch die menschliche Beziehung gefestigt haben", erklärte Saputo. Der 53-jährige Mihajlovic, der seit 2019 gegen Leukämie kämpft, war zuletzt wegen der enttäuschenden Leistungen der Mannschaft in dieser Saison auch bei den Fans ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Am vergangenen Sonntag hatte es für den Verein trotz eines Doppelpacks von Arnautovic nur zu einem 2:2-Unentschieden bei Spezia Calcio gereicht.