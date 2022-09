Vier Verletzte bei Auffahrunfall auf der Inntalautobahn bei Münster

Münster, Achenkirch – Am Dienstag um 14.06 Uhr meldete die Leitstelle Tirol einen schweren Auffahrunfall auf der Inntalautobahn bei Münster. Nach Erstinformationen war ein in Richtung Innsbruck fahrender Pkw aus ungeklärter Ursache direkt in das Heck eines Sattelsschleppers aus Slowenien gekracht. Dabei wurde das mit fünf Personen besetzte Auto im Frontbereich regelrecht aufgerissen.