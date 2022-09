Bergung verunglückter Bergleute in Mexiko wird sechs Monate dauern

Mexiko-Stadt – Die Bergung der Leichen von zehn verschütteten Bergleuten in Mexiko wird nach Einschätzung der Behörden ein halbes Jahr dauern. "Nach dem Zeitplan werden wir sechs Monate nach Beginn der Bergungsarbeiten die Stollen erreichen und optimale Bedingungen für die Bergung der Bergleute haben", sagte die Leiterin des Katastrophenschutzes, Laura Velázquez Alzúa, am Dienstag.

Anfang August waren die Bergleute nach einem Wassereinbruch in der Mine in Sabinas im nördlichen Bundesstaat Coahuila rund 60 Meter unter Tage eingeschlossen worden. Versuche, das Wasser abzupumpen und in die Stollen vorzudringen, scheiterten. Nun soll das gesamte Erdreich über den Stollen wie in einem Tagebau abgetragen werden, um zu den verschütteten Kumpeln zu gelangen. (APA/dpa)