Lkw-Tank in Buch bei Unfall aufgerissen: Hunderte Liter Diesel liefen aus

Buch in Tirol – Etwa 450 bis 500 Liter Diesel ergossen sich am Dienstag bei einem Lkw-Unfall in Buch auf die B171 und mussten von der Feuerwehr gebunden werden. Zu dem Vorfall kam es gegen 13 Uhr, als ein 52-Jähriger mit seinem Lastwagen in Fahrtrichtung Osten rechts über den Fahrbahnrand hinaus geriet. Der Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Dieseltank des Fahrzeuges wurde jedoch regelrecht aufgeschlitzt, sodass hunderte Liter Treibstoff auf die Straße bzw. die Böschung gelangten.