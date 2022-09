Bergretter in Vils und Reutte froh über Erreichbarkeit per Funk

Vils, Musau – Zahlreiche Wanderer zieht es ins Reintal – zur Musauer Alm oder Otto-Mayr-Hütte – sowie auf die umliegenden Gipfel. Kam es zu einem Bergnotfall, waren die Mitglieder der Bergrettungsortsstellen Vils und Reutte bislang auf sich allein gestellt. Denn dort herrschte Funkstille – im wahrsten Sinn des Wortes. Seit der Einführung des Digitalfunks gab es weder im Reintal noch auf der Vilser Alm eine Netzabdeckung. Auch die Besatzung des Notarzthubschraubers hatte dort keine Verbindung zur Leitstelle Tirol. Jetzt wurde Abhilfe geschaffen. In Absprache mit der Abteilung Funktechnik des Landes Tirol wurde ein Platz am Füssener Jöchle als optimaler Standort ermittelt und mit finanziellen Mitteln der Gemeinden Vils und Musau die Realisierung eines neuen Funkgateways installiert. Durch die exponierte Lage am Grat musste eine Insellösung mit Solarpaneel und Akkuversorgung installiert werden. „Im Bedarfsfall wird das Gateway jetzt von der Leitstelle Tirol aktiviert und wir haben endlich auch in diesen Bereichen eine Funkverbindung“, freut sich der Vilser Bergrettungs-Ortsstellenleiter Thomas Ostheimer.