Zwei Motorradlenker nach Zusammenstoß in Thaur schwer verletzt

Thaur – Am Dienstag wurden beim Zusammenstoß zweier Motorräder in Thaur die beiden Lenker schwer verletzt. Ein 69-jähriger Mann war gegen 16.30 Uhr mit seinem Motorrad am Essacherweg in Richtung Süden unterwegs, als ein 37-Jähriger – ebenfalls auf einem Motorrad – auf der Gegenfahrbahn links in einen Güterweg abbiegen wollte.