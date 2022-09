Ex-OMV-Chef Roiss: Abrechnung mit der Abhängigkeit von Russland

Roiss stand 2011 bis 2014 an der Spitze der OMV. Er habe versucht, mehrere Quellen für Gaslieferungen zu erschließen: Norwegen, Rumänien. Dazu habe er die Förderung von Schiefergas in Österreich geprüft. Mit Katar habe er Gespräche über Flüssiggas geführt. Das Pipeline-Projekt Nabucco hätte Gas vom Kaspischen Meer bringen sollen. Die Abhängigkeit vom russischen Gas hätte auf ein Viertel sinken sollen.

Unter Nachfolger Rainer Seele wandte sich die OMV verstärkt Russland zu. Roiss kritisierte die Umstände der Beteiligung an einem russischen Gasfeld und an der nie in Betrieb gegangenen Pipeline Nord Stream 2.