Mit Zwang vor den U-Ausschuss? Schmid muss Vorführung nicht fürchten

Thomas Schmid hat den Wohnsitz nicht mehr in Österreich.

Wien – Die abschlägige Antwort des Innenministeriums an das Parlament ist mit Montag dieser Woche datiert. Man könne dem Beschluss des ÖVP-Untersuchungsausschusses, Thomas Schmid notfalls mit Zwangsgewalt im Parlament vorzuführen, nicht nachkommen, heißt es darin. Kai Jan Krainer (SPÖ) will diese Absage so nicht akzeptieren. Gemeinsam mit FPÖ und NEOS beantragte er die Ladung von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vor den Ausschuss – und zwar gleich heute. Eine Antwort Karners lag zu Redaktionsschluss noch nicht vor.