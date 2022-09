Einst übergewichtig, jetzt Trailrunner: Zillertaler lief in Frankreich in die Weltspitze

Chamonix, Aschau i. Z. – Er war einst übergewichtig und litt an Bluthochdruck. Jetzt läuft Andreas Rieder von einem sportlichen Erfolg zum nächsten. Gerade hat der Zillertaler Hobbysportler wieder etwas unmöglich Erscheinendes möglich gemacht: Beim UTMB (Ultra-Trail du Mont Blanc) in Chamonix wurde der 36-Jährige inmitten von Weltelite-Trailrunnern Zehnter auf der 56 km langen OCC-Strecke, auf der 3303 Höhenmeter zu überwinden waren.

Das OCC war das am stärksten besetzte Rennen: 270 Elite-Starter waren unter den 1300 Teilnehmern gemeldet. Dass sich 22.000 Läufer aus der ganzen Welt um die 10.000 UTMB-Startplätze bewarben, untermauert die Bedeutung des Events, das als „inoffizielle WM“ unter Trailrunnern gilt. In der Königsklasse (hier gab es doppelt so viele Anmeldungen wie Startplätze) mussten 170 km gelaufen werden. Das OCC (56 km) war mit 5812 Bewerbern fünffach überbucht. Im Jänner entschied das Los, wer neben der Elite am 26. August teilnehmen durfte. Der Amateursportler aus Aschau zählt zur Elite. Dabei arbeitet er Vollzeit bei Innio in Jenbach und trainiert nach einem Trainingsplan des Zillertaler Sportwissenschafters Peter Leo rund acht Stunden pro Woche. Trotz Hitze und zeitweise von Krämpfen geplagt konnte Rieder Plätze gutmachen und kam nach 5:49 Stunden ins Ziel. „Es war überwältigend, wie die Zuschauer einen ins Ziel tragen“, sagt Rieder. (ad)