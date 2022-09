70 Meter langer Lkw in Landeck: Sanfter Riese schaffte die kleinste Kurve

Landeck, Nauders – In den engen Gassen zählte jeder Zentimeter – so mancher Zuschauer biss sich vor lauter Spannung auf die Unterlippe, wenn der 70 Meter lange Koloss am Randstein kratzte, um die Kurve zu kriegen. Mit viel Gefühl bahnte sich Montagabend ein Schwertransporter seinen Weg durch Landeck. Seine Fracht: ein 155 Tonnen schwerer Teil eines 380/220-kV-Transformators, der vom Werk im steirischen Weiz mit den ÖBB nach Tirol gebracht worden war. Er ist für das neue Umspannwerk am Reschen bestimmt, vorgestern wurde er bis Prutz transportiert, gestern sollte er gegen 23 Uhr in Nauders ankommen.