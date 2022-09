Mindestens zwölf Tote bei Feuer in vietnamesischer Karaokebar

Hanoi – Bei einem Brand in einer Karaokebar im Süden Vietnams sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Zwölf weitere seien verletzt worden, telite ein örtlicher Polizeisprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Feuer war Dienstagabend aus noch unbekannter Ursache im Ort Thuan An nördlich der Innenstadt von Ho-Chi-Minh-Stadt ausgebrochen. Es breitete sich schnell im zweiten und dritten Stock des Gebäudes aus, wie die Zeitung "VnExpress" berichtete.