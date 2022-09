Golfturnier in Kitzbühel feierte Spendenrekord mit 520.000 Euro

Es ist geschafft: Die Männer des VST freuten sich über den neuen Spendenrekord von 520.000 Euro. © VST

Kitzbühel – Bereits zum 22. Mal jährte sich das VST-Charity-Golfwochenende. Dabei konnten sich die 35 Männer vom Vertreterstammtisch (VST) erneut über einen Spendenrekord freuen. Auch wenn die Luft nach oben immer dünner wird, mit unglaublichen 520.000 Euro überboten sie klar das Ergebnis des Vorjahres. „Das ist, wie wenn Red Bull Salzburg in der 90. Minute in der Champions League im Finale ein Tor schießt“, beschreibt VST-Präsident Fidji Fiala den Moment der Spenden-Verkündung.

Entgeltliche Einschaltung

Seit der Vereinsgründung wurden somit exakt 3,2 Millionen Euro gesammelt. Das Geld fließt an Bedürftige in der Region Kitzbühel. Bis dato konnten über 1200 Menschen oder soziale Einrichtungen getreu dem VST-Motto „gemeinsam helfen“ unterstützt werden. „Wir haben uns bei unseren Sponsoren einen guten Ruf erarbeitet und freuen uns, dass wir hier langjährige Partner haben, die uns auch trotz schwieriger Zeiten helfen“, erklärt Fiala.

Am Freitag fand das VST PRO AM im GC Eichenheim und GC Kitzbühel/Kaps statt. An diesem Tag spielten pro Gruppe ein Profigolfer und drei Amateure zusammen. Insgesamt waren über 160 Personen am Start. Am Abend fanden sich dann über 320 Personen zur Charity-Gala im K3-Festsaal ein. Bereits am ersten Tag zeigten sich die Teilnehmer bei der traditionellen Versteigerung sehr spendenfreudig.

Am Samstag ging das klassische VST-Charity-Turnier über die Bühne. Bei Kaiserwetter waren 180 Golfer am Start. An diesem Turniertag stand der gute Zweck in Kombination mit einem gemütlichen Beisammensein im Vordergrund. Die VST-Tombola erfreute sich auch heuer wieder großer Beliebtheit, daher waren die Lose in kurzer Zeit ausverkauft.

5 x 1 Snow Card Tirol gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Den feierlichen Abschluss der VST-Charity-Festspiele bildete „die Nacht der Tracht“ im bis zum letzten Platz gefüllten K3 Kitz Kongress. Bürgermeister Klaus Winkler lobte die VST-Männer rund um ihren Präsidenten Fidji Fiala in höchsten Tönen.