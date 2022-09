Täglich neue Berichte zu Kriegsverbrechen: Ruf nach Sondertribunal

Alpbach – Ermittler und Menschenrechtler in der Ukraine versinken in der schieren Menge an Berichten über Kriegsverbrechen. Das sagte die ukrainische Aktivistin Tetiana Pechonchyk am Rande des Europäischen Forums Alpbach der TT. „Die Grausamkeit ist überwältigend. Man kann sich schwer vorstellen, dass ein Mensch solche Dinge tun kann, wie sie die Russen ukrainischen Zivilisten antun.“ Die Rede ist unter anderem von Entführungen, Folter und Exekutionen.