Eine emotionale Premiere für Glasner und Frankfurt in der Champions League

Frankfurts Erfolgscoach Oliver Glasner darf sich heute in der Champions League bewähren. Seine Truppe trifft beim Debüt in der Königsklasse auf Sporting Lissabon.

Frankfurt, Mailand – „Bei aller Euphorie ist es wichtig, uns nicht auf den Text der Hymne zu konzentrieren, sondern unsere Aufgaben auf dem Feld zu erfüllen“, scherzte ein gut gelaunter Oliver Glasner gestern noch. Der Coach des Europa-League-Siegers Eintracht Frankfurt debütiert heute in der ersten Runde der Königsklasse mit seiner Mannschaft gegen den portugiesischen Vizemeister Sporting Lissabon (18.45 Uhr/live Sky). Etwas später werden ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer und der FC Bayern München beim Schlager gegen Inter in Mailand (21 Uhr) gefordert sein. Florian Grillitschs neuer Verein Ajax Amsterdam hat die Glasgow Rangers zu Gast.

Dass in der Champions League vom Gegner bis zum Drumherum alles eine Nummer größer ist, davon wollen sich Frankfurts Europapokal-Helden nicht ablenken lassen. Glasner: „Im Mittelpunkt steht das Sportliche: Uns erwartet ein richtig guter Gegner.“ Selbstvertrauen haben die Frankfurter am vorigen Wochenende in der Liga mit einem eindrucksvollen 4:0 gegen Leipzig getankt. Den Schwung will die Glasner-Truppe nun international verwerten, auch mit der Unterstützung der Fans. Die stehen allerdings nach dem Platzsturm im Halbfinale gegen West Ham United im Frühling unter Bewährung.

Der FC Bayern, der am Wochenende bei Union Berlin das zweite Remis in Serie hinnehmen musste, peilt unterdessen im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion seinen 19. Auftaktsieg in Folge in der Champions League an: „Wir müssen performen“, forderte Trainer Julian Nagelsmann. Doch auch bei den Mailändern, denen Starstürmer Romelu Lukaku verletzungsbedingt fehlt, läuft es derzeit nicht rund. Die „Nerazzurri“ verloren zuletzt gegen Lazio Rom (1:3) und den Stadtrivalen AC Milan (2:3). Die Abwehr präsentierte sich nicht sattelfest. „Wir erhalten zu viele Tore“, meinte Inter-Trainer Simone Inzaghi.