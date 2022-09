Schon zehn Tote durch Taifun „Hinnamnor" in Südkorea

Mindestens zehn Personen starben in Südkorea durch den bisher heftigsten Taifun des Jahres.

Seoul – Der Taifun "Hinnamnor" hat in Südkorea mindestens zehn Menschen das Leben gekostet. Bei einer längeren Rettungsaktion seien bis Mittwochfrüh (Ortszeit) neun Menschen aus einer überschwemmten Tiefgarage in der südöstlichen Küstenstadt Pohang geborgen worden, berichteten südkoreanische Sender.

Der bisher stärkste Taifun in diesem Jahr, der über Teile Südkoreas hinwegfegte, hatte am Dienstag das Festland erreicht. Nach zweieinhalb Stunden mit heftigem Wind und starkem Regen verließ er Südkorea wieder in nordöstlicher Richtung.