Automobilgeschichte unterwegs durch den Raum Kitzbühel

Kitzbühel – Es sind alljährliche Feiertage für Oldtimerfans. Von heute Mittwoch bis Samstag gehen 140 der schönsten Klassiker der Automobilgeschichte von Kitzbühel aus auf große Fahrt. Auch heuer machen sich wieder 140 der schönsten Automobilklassiker aus vergangenen Epochen auf große Fahrt über die schönsten Alpenstraßen in Tirol, Salzburg und Bayern. Das älteste Fahrzeug im Feld ist diesmal ein Bentley 3 Litre Boattail von 1924 – der rüstige Senior mit seinen 98 Jahren und 70 PS wird ebenso die rund 600 Kilometer an den drei Tagesetappen in Angriff nehmen wie seine weit jüngeren und PS-stärkeren Kollegen.

Oldtimerfans wissen es natürlich schon: Heute Mittwoch (13.30 bis 18 Uhr) und morgen Donnerstag (8 bis 15 Uhr) können die automobilen Raritäten bei der „technischen Abnahme“ auf dem Hahnenkammparkplatz in Kitzbühel ausgiebig bewundert werden. Erstmals auf die Strecke geht’s beim Prolog morgen Donnerstag. Ab 15 Uhr starten die Veteranen zu einer Einstimmungsrunde durch das Brixental mit einem Stopp am Hopfgartner Marktplatz. Die Königsetappe am Freitag führt diesmal in einer großen Schleife über den Gerlospass, durch das Zillertal und das Unterinntal zum bayerischen Sudelfeld und zurück nach Kitzbühel. Eine Fahrt durch den Pinzgau mit der atemberaubenden Hochkönigbergstrecke sorgt am Samstag für Bergerlebnisse.