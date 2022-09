Sechsjährige getötet und an Leiche vergangen: Mordprozess beginnt

Baden-Baden – Wegen Mordes an einer Sechsjährigen und Störung der Totenruhe muss sich ein Mann ab Mittwoch (13.30 Uhr) vor dem Landgericht Baden-Baden verantworten. Der heute 34-Jährige soll das Mädchen laut Staatsanwaltschaft bei sich in Baden-Baden getötet haben, „um sich hierdurch und anschließend mithilfe ihres Leichnams sexuell zu erregen". Danach habe der Deutsche versucht, eine Explosion zu verursachen – obwohl vier Verwandte im Haus schliefen. Unter ihnen war sein Sohn, der eine Rauchvergiftung erlitt. Der Mann wollte sich laut Staatsanwaltschaft das Leben nehmen. Er hat sich laut einer Gerichtssprecherin nicht zu den Vorwürfen eingelassen.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten Mord, Störung der Totenruhe sowie versuchten Mord in vier Fällen in Tateinheit mit versuchtem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion mit Todesfolge, mit versuchter Brandstiftung mit Todesfolge, mit gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung zur Last. Das Gericht hat acht Verhandlungstage bis Ende September angesetzt, 13 Zeugen und fünf Experten geladen – darunter einen psychiatrischen Sachverständigen, eine rechtsmedizinische Gutachterin und einen Brand-Sachverständigen. Die Eltern des Mädchens und Bewohner des Hauses sind Nebenkläger.