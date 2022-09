29-Jähriger prallte mit Mountaincart in St. Johann gegen Holzplanke

St. Johann – Mit schweren Verletzungen musste ein 29-jähriger Niederländer am Dienstag in das Bezirkskrankenhaus St. Johann eingeliefert werden, nachdem er mit einem Mountaincart verunglückt ist.

Der Mann war gegen 16.15 Uhr entlang der Mountaincart-Strecke von der Bergstation „Harschbichllift“ in St. Johann i. Tirol talwärts unterwegs. In einer Linkskurve kam der Lenker über den rechten Fahrbahnrand hinaus und prallte dabei gegen eine Holzleitplanke. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. (TT.com)