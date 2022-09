Neue Funktionen gegen Bezahlung: Meta plant Monetarisierung von WhatsApp und Co.

Menlo Park – Bei Meta sind offenbar Vorbereitungen für eine Monetarisierung der beliebten Social-Media-Netzwerke Facebook und Instagram sowie der Messenger-App WhatsApp in Gang. Wie das Branchenmagazin The Verge aus von Mitarbeitern zugespielter interner Kommunikation zitiert, baut Meta derzeit eine eigene Abteilung auf, die sich mit „möglichen Bezahlfeatures" für drei Plattformen auseinandersetzen und diese aufbauen soll.

Eine direkte Monetarisierung der Meta-Töchter findet in überschaubarem Ausmaß bereits statt: Bei Instagram kann man seit Mitte Juli Geld für exklusiven Content verlangen, der nur für Abonnenten sichtbar ist; Administratoren von Facebook-Gruppen können exklusive Inhalte bereits hinter eine Bezahlschranke stellen und Whatsapp verlangt von bestimmten Unternehmen Geld, um die Möglichkeit zu erhalten, ihre Kunden anzuschreiben. Im Juni hat sich Meta-CEO Mark Zuckerberg auf Facebook zu Wort gemeldet und gesagt, sein Unternehmen werde bis 2024 keinen Anteil dieser Gewinne haben wollen. Die Arbeit an der Zeit danach scheint derzeit bereits in vollem Gange zu sein. (spot)