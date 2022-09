Massenschlägerei in Lienz: Zwei Männer und eine Frau verletzt

Lienz – Mehrere Personen gerieten am Dienstagvormittag im Ortszentrum von Lienz aneinander: Wie die Polizei mitteilt, waren sich aus unbekannten Gründen gegen 9.45 Uhr mehrere Männer und Frauen sowie Jugendliche im Alter zwischen 15 und 51 Jahren in die Haare geraten.

Der Streit gipfelte schließlich in Handgreiflichkeiten, an deren Ende eine 37-jährige Niederländerin, ein 48-jähriger irakischer Staatsbürger sowie ein 39-jähriger Österreicher unbestimmten Grades verletzt wurden. Der genaue Tathergang ist derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Nach Abschluss der Ermittlungen folgen Anzeigen an die zuständigen Behörden. (TT.com)