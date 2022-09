„Transart“-Festival in Südtirol: Akustische Apokalypse

Bozen – Der Osttiroler Komponist Bernhard Gander ist ein Grenzgänger zwischen Kunst und Krawall. In seinen Werken finden gregorianische Choräle und Heavy Metal zusammen, althergebrachte Genres lösen sich auf – U oder E: Who cares?

Ganders kompromissloses Endzeit-Klangbild „Oozing Earth“ – es geht um nicht weniger als das selbstverschuldete Ende der Menschheit – eröffnet heute Abend das Südtiroler Festival für Gegenwartskunst „Transart“. Auf der Bühne in der Bozner Bahnhofsremise stehen das Ensemble Modern und die Metal-Stars Flo Mounier und Attila Csihar.

Jan Lauwers’ Needcompany hat sich mit „Billy’s Violence“ im Bozner Stadttheater angekündigt (13. September). Kirill Savchenkov kommt mit seiner Performance „The Past Ripens in The Future“ in die Mercanti Kaserne nach Eppan (23. September). Savchenkov hätte Russland heuer bei der Biennale von Venedig vertreten sollen. Er verzichtete aus Protest gegen Putins Krieg. (TT)