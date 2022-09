0,75 Prozentpunkte erwartet: EZB steuert auf historische Zinserhöhung zu

Tatsächlich erschwert der schwache Euro die Inflationsbekämpfung. So fiel der Euro zuletzt unter die Parität zum US-Dollar und wurde zum niedrigsten Kurs seit knapp 20 Jahren gehandelt. Rohöl und viele Rohstoffe müssen in Dollar bezahlt werden. Ein stärkerer Dollar macht die Importe teurer und treibt die Inflation im Euroraum an. Steigende EZB-Leitzinsen könnten den Eurokurs jedoch stützen.

Die Commerzbank erwartet jedoch, dass die EZB ihren Zinsanhebungsprozess schon im Frühjahr 2023 unterbrechen wird. "Der Lackmustest für die Entschlossenheit der EZB, die Inflation zu senken, steht erst nach dem Jahresbeginn 2023 an", schreibt Chefvolkswirt Jörg Krämer in einem Ausblick. "Denn dann dürfte in den harten Daten sichtbar werden, dass der Euroraum wegen der massiv gestiegenen Energiepreise und der Unsicherheit über die Gasversorgung in die Rezession gerutscht ist." Dann müsse die EZB ihre Prognosen nach unten revidieren und die Gegner von Zinserhöhung würden Aufwind erhalten. (APA, dpa-AFX)