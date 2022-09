Unbekannter brach in Sölden in Café, Frisör und Arztpraxis ein

Sölden – Gleich drei Einbrüche hat die Polizei zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens in Sölden gemeldet. Betroffen waren ein Café, ein Frisörsalon und eine Arztpraxis. Ein unbekannter Täter drehte die Schließzylinder an den Eingangstüren ab, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Der oder die Unbekannte erbeuteten insgesamt einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag. (TT.com)