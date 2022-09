An Gehsteigkante gestürzt: Radfahrer (69) auf der Brennerstraße schwer verletzt

Innsbruck – Bei einem Fahrradunfall auf der Brennerstraße in Innsbruck ist am Mittwochvormittag ein 69-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann fuhr gegen 7.50 Uhr mit seinem E-Bike in Richtung Norden, als er beim Wechseln auf den Radweg die Gehsteigkante übersah und stürzte.