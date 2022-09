Spenden an ÖVP für Ex-OMV-Aufsichtsrat „not a big deal“

Wolfgang C. Berndt bestreitet einen Zusammenhang zwischen seinen Spenden an die ÖVP und seiner Aufsichtsratstätigkeit.

Wien – Ex-OMV-Aufsichtsratschef Wolfgang C. Berndt hat einen Zusammenhang zwischen seinen Spenden an die ÖVP und seiner Aufsichtsratstätigkeit am Mittwoch als Auskunftsperson im U-Ausschuss ausgeschlossen. Der 79 Jahre alte frühere internationale Manager (Lloyds Bank, Procter & Gamble, GfK) hatte zuvor als Vizechef des Aufsichtsgremiums der teilstaatlichen OMV insgesamt 65.000 Euro an die ÖVP gespendet – 2017 für die JVP 20.000 und 2019 an die ÖVP 45.000 Euro.