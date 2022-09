Von Baumstamm überrollt: Osttiroler ging nach Hause und rief Rettung

Sölden, Unterpeischlach – Zwei Männer wurden am Mittwoch bei Forstunfällen in Tirol verletzt. Beide wurden mit Rettungshubschraubern ins Spital gebracht.

Gegen 13 Uhr arbeitete ein 25-Jähriger in einem Wald unterhalb des Söldener Ortsteils Granstein. Er bereitete den Abstransport von Baumstämmen vor, als er gegen 13 Uhr plötzlich stürzte. Der Einheimische fiel etwa 30 Meter über eine steile, walddurchsetzte Böschung auf die darunterliegende, gesperrte Ötztal Straße (B186). Der junge Mann war kurzzeitig bewusstlos. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte in das Krankenhaus Zams geflogen.

In Osttirol wurde ein 50-Jähriger bei Arbeiten in einem steilen Waldstück in der Nähe seines Wohnhauses verletzt. Der Mann schnitt gegen 15.30 Uhr einen etwa 240 cm langen Baumstock, der vom Wurzelstock talwärts lag, mit einer Motorsäge ab. Der Einheimische dürfte daraufhin von einem Baumstamm, der etwa 55 cm Durchmesser hatte, überrollt worden sein.