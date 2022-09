Strompreisbremse der Regierung sorgt bei NGOs und Opposition für Kritik

"Gut, dass was kommt, aber warum so spät?", sagte SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried schon am Vormittag in einer Pressekonferenz. Die SPÖ habe seit Monaten eine Strompreisbremse gefordert, jetzt sei es "natürlich viel zu spät", zumal der Preisdeckel "wenn es gut geht, ab Dezember oder ab Jänner" wirken werde. In Summe tut die Regierung aus Leichtfrieds Sicht in der Energiekrise allgemein zu wenig zur Entlastung der Haushalte, der Unternehmen sowie der Energieversorger.