„Cascadia“ gefällig? Tirols erster Brettspielverein und das „Spiel des Jahres”

Der Einstieg in "Cascadia" ist einfach. Trotzdem aufpassen bei der Erklärung, sonst verliert man. © Axel Springer

Von Matthias Christler

Entgeltliche Einschaltung

Die Miene von Luca, einem Halb-Italiener, Halb-Deutschen, passt zu dem Spiel, das er heute Abend gerne spielen würde: „Dungeon & Dragons“. Das Rollenspiel, in dem düstere Geschichten am Tisch lebendig werden, erlebt seit der Serie „Stranger Things“ einen Hype, einen kleinen Hype. Nicht viele Menschen vertiefen sich in das Spiel, weil es komplex ist, oft stundenlang dauert. „Wegen dem bin ich hier, ich will Gleichgesinnte finden“, sagt Luca, der neu ist beim Brettspielverein Kufstein.

An seinem ersten Abend lehnt Luca etwas einsam an einem Regal, voll mit Hunderten bunten Kartons, die einem, wenn man sie öffnet, eine fremde Welten erschließen lassen. Er sieht aus wie jemand, der allein auf einer Insel lebt und auf Rettung wartet. Luca wird heute aber nicht „Dungeon & Dragons“ spielen, gerettet wird er trotzdem. Die Miene wird sich aufhellen.

Mehr Spieler, als man glaubt

Auch David Haas, einer der beiden Gründer des Brettspielvereins, der seit Anfang des Jahres besteht, hat lange alleine auf einer Insel gelebt. „So fühlt man sich, wenn man glaubt, dass man der Einzige ist, der Brettspiele liebt. Aber das ist nicht so. Der Zulauf zum Verein beweist uns das.“

Fast jeden Abend lernen die Mitglieder, inzwischen sind es 35, ein neues Gesicht wie jenes von Luca kennen. Bei nahezu 1000 Spielen, die beim Verein zur Auswahl stehen – einige davon in den Regalen an den Wänden, viele in den oft heillos überfüllten Zimmern bei den Vielspielern daheim –, ist für jeden etwas dabei. Vereinsobmann Emanuel Stöllinger sagt mit fester Überzeugung: „Es gibt für jeden Menschen ein Brettspiel, das ihm gefällt. Man muss es nur finden.“ Und Haas ergänzt: „Jeder ist ein Brettspieler, die meisten wissen es nur nicht.“

5 x 1 Snow Card Tirol gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Spiel des Jahres: „Cascadia“ In diesem schönen Legespiel müssen Landschaften passend kombiniert werden. Zusätzlich geben darauf platzierte Tierchips Punkte entsprechend unterschiedlichen Wertungsbedingungen. Bei „Cascadia“ spielt die ganze Familie mit. Mit den unterschiedlichen Wertungskarten kann das Spiel auch für Jüngere angepasst werden. Infos: Autor Randy Flynn, Kosmos-Verlag, 1–4 Spieler, ab 10 Jahren, 30–45 Minuten, ca. 34,99 Euro

Leicht zu spielen, schöne Optik

An diesem Abend fällt die Wahl auf „Cascadia“, das vor wenigen Wochen zum „Spiel des Jahres“ gewählt wurde, die wichtigste Spieleauszeichnung im deutschsprachigen Raum. Auf dem Karton steht ein Hirsch in einer Landschaft, die man so auch auf 2500 Metern in Tirol finden könnte. „Die Aufmachung hat sogar meine Freundin angesprochen, die meine Leidenschaft sonst nicht teilt“, erzählt Stöllinger.

Das Spiel des Jahres kommt mit ein paar Plättchen und Karten aus. © Axel Springer

Die Optik ist das eine, aber es kommt auf die inneren Werte an. Dabei fehlt dem Spiel eigentlich etwas, das es zu einem „Brettspiel“ macht. Das Brett. Das Spiel des Jahres kommt mit 100 mit Tieren bedruckten Scheiben, kleinen Plättchen und ein paar Karten aus. Zwei Männer und eine Frau sitzen um den Tisch herum, gespannt, was sie erwartet. Sie spielen „Cascadia“ zum ersten Mal.

Der Vierte im Bunde, René Holzer, hat es hingegen schon 26-mal gespielt. Er erklärt und deutet mit seinem Finger auf die Karten, spricht für Nicht-Eingeweihte in Rätseln, aber die Fragezeichen werden weniger. Stöllinger beobachtet die Runde. Es sei wichtig, dass einer dabei ist, der das Spiel kennt, nicht lange in der Beschreibung nachlesen muss, denn ansonsten würde sich die Vorbereitung hinziehen. Holzer erklärt seit fünf Minuten. Die anderen drei hören konzentriert zu. „Wer nicht aufpasst, verliert garantiert“, sagt der Vereinsobmann.

Eine Insel mit 35 Quadratmetern

Der 29-jährige Familienvater aus Langkampfen, der sonst noch Fußball spielt, bei der Feuerwehr und in einer Brauchtumsgruppe engagiert ist, hat den Brettspielverein ins Leben gerufen. Erst traf sich eine Handvoll Spieler in der Kantine des Sportrings Oberlangkampfen, dann teilte man sich die Räumlichkeiten mit einem Krippenverein und seit Juli können die Mitglieder in einem 35 Quadratmeter großen eigenen Vereinslokal oft bis spät in die Nacht hinein spielen. 10 Euro pro Monat betragen die „Reisekosten“, mit denen man seine eigene kleine Insel verlassen kann. Um neue Welten mit Gleichgesinnten zu entdecken.

Wände voller Spiele. © Axel Springer

„Meistens ist es ein Spiel, das dich total reinholt in dieses Hobby.“ Bei Stöllinger, der sich als Kind lieber mit Uno-Karten als mit Lego-Steinen beschäftigte, war es „Dominion“ – wie „Cascadia“ wurde es Spiel des Jahres, im Jahr 2009. „Oft werden Spiele ausgezeichnet, bei denen man nicht zu lange braucht, um einzusteigen. Natürlich müssen auch Thema und Optik passen.“

Inzwischen stecken Holzer und die drei „Cascadia“-Neulinge mitten im Spiel. Was auffällt, ist, dass die Karten wie neu aussehen. Keine Risse, keine zerzausten Ecken. Die Karten sind „gesleevt“. Das heißt, sie stecken in durchsichtigen Schutzhüllen. Bei Spielen mit 100 Karten oder mehr könne das Eintüten schon mühsam sein. Aber die Liebhaber gehen noch weiter, deutet Stöllinger auf ein ziemlich biegsames „Brett“. „Für manche Spiele kann man sich die Unterlage aus Neopren dazukaufen. Das hat den Vorteil, dass man die Karten leicht aufheben kann.“

„Ich muss nicht immer gewinnen. Hauptsache ist, ich werde nicht Letzter.“ Emanuel Stöllinger, Obmann Brettspielverein Kufstein

Die Viererrunde hat „Cascadia“ zu Ende gespielt. Die Neulinge haben verloren, der Erklärer gewonnen. Die App, in der man seine Statistik eintragen kann, zeigt an, dass er 89 Prozent der „Cascadia“-Runden bisher siegreich beendet hat. Stöllinger sieht ebenfalls nach. Er hat das Spiel des Jahres dreimal beendet, 0 Prozent Siege.

Er nimmt es nach außen hin gelassen. „Ich muss nicht immer gewinnen“, schmunzelt er, „Hauptsache ist, ich werde nicht Letzter.“ Und Schummeln sei sowieso verpönt. Die Gemüter werden dafür anders erhitzt, bei so mancher Diskussion zwischen den Spielrunden. Zum Beispiel, wenn darüber geredet wird, ob Spiele mit Smartphone-Unterstützung unbedingt notwendig sind. Die einen finden, es wertet das Erlebnis auf, andere glauben, es lenkt ab. Schade finden viele, dass die meisten Menschen über einen Klassiker wie „Monopoly“ erste Erfahrungen sammeln. Denn eigentlich sei es ein schlechtes Spiel, bei dem die Macher zeigen wollten, wie gefährlich monopolistischer Besitz ist, erklärt ein Vereinsmitglied.

Luca, David (v. l.) und ihre Mitspieler haben Spaß mit dem Spiel "Top Ten". © Axel Springer

Die Welt der Vielspieler

Aber im Grunde geht es an dem Abend doch vor allem um die Gesellschaft und um den Spaß. Und den hat auch Neuling Luca. Mit einigen der 15 Mitglieder, die heute gekommen sind, sitzt er bei einem Partyspiel mit dem Namen „Top Ten“. Es ist das genaue Gegenteil von „Dungeon & Dragons“ – schnell gespielt und voller Humor. Auch Luca lacht. Er lacht viel.

Er hat die einsame Insel hinter sich gelassen und eine neue Welt entdeckt. Eine Welt mit viel Gesellschaft.

Hunderte Spiele warten darauf, ausgewählt zu werden. © Axel Springer

„Top Ten“ Bei diesem Gute-Laune-Spiel bekommt jeder Spieler eine Zahlenkarte von 1 bis 10. Nun versuchen alle, eine Aufgabe so zu erledigen, dass ein Spieler die Zahlen richtig einschätzt und sie in die richtige Reihenfolge bringt. Die Aufgaben sind vielfältig, für jeden ist da etwas dabei. Feuchte Augen garantiert. Infos: Autor Aurélien Picolet, Verlag Cocktail Games, 4–9 Spieler, ab 14 Jahren, 30 Minuten, ca. 20 Euro.

„Jekyll vs. Hyde“ „Jekyll vs. Hyde“ ist ein trickreiches Stichspiel. Als Jekyll versucht man möglichst gleich viele Stiche zu machen wie der Gegner. Hyde versucht dies zu verhindern. Hier hilft Konzentration und sich in den Mitspieler einzufühlen. Schnell gespielt – und dann ist eine Revanche mit vertauschten Rollen Pflicht. Infos: Autor Geonil, Verlag Nice Game Publishing, 2 Spieler, ab 8 Jahren, 30 Minuten, ca. 20 Euro.

„Living Forest“ Drei unterschiedliche Siegbedingungen, Risiko beim Kartenaufdecken und viel Interaktion mit den Mitspielern definieren das „Kennerspiel des Jahres“. Der Spielablauf ist recht simpel, die tatsächliche Spieltiefe erschließt sich erst nach ein paar Partien. Optisch ein Highlight. Infos: Autor Aske Christiansen, Verlag Pegasus, 2–4 Spieler, ab 10 Jahren, 40 Minuten, ca. 40 Euro.

„Scout“ Einfaches Prinzip, großer Spielspaß ist das Motto. Zahlenkarten müssen in Serien oder gleicher Nummer abgelegt werden. Der Clou: Die Handkarten dürfen nicht sortiert werden. Entnimmt man aber aus den abgelegten Karten eines anderen Spielers eine Karte, darf diese beliebig den eigenen hinzugefügt werden. Infos: Autor Kei Kajino, Oink Games, 2–5 Spieler, ab 9 Jahren, 15 Minuten, ca. 19 Euro.