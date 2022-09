Telegram hat Daten an deutsche Sicherheitsbehörden übermittelt

Berlin – Der Messengerdienst Telegram hat Nutzerdaten an deutsche Sicherheitsbehörden weitergegeben. Das Innenministerium in Berlin bestätigte das auf Anfrage des NDR, wie der Sender am Mittwoch mitteilte. Bisher hatte Telegram damit geworben, Nutzerdaten nicht an Regierungen oder Ermittlungsbehörden zu geben. Telegram wird deshalb von Kriminellen, Terrorverdächtigen ebenso wie von Oppositionellen weltweit gleichermaßen genutzt – im Vertrauen darauf, dass ihre Daten dort sicher sind.