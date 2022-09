Wien Energie - Pelinka sieht ersten schweren Fehler Ludwigs

Pelinka sieht bei Wien Energie "ersten schweren Fehler" Ludwigs. © APA

Der renommierte Politologe und intime SPÖ-Kenner Anton Pelinka sieht in der Causa Wien Energie den "ersten schweren Fehler" von Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig. "Dass er nicht rechtzeitig erkannt hat, dass da etwas explodieren kann, was der Wiener SPÖ und ihm nun auf jeden Fall auf den Kopf fallen wird", sagte Pelinka im APA-Gespräch. Er könne sich nicht vorstellen, wie Ludwig "das übersehen konnte", so Pelinka.

Entgeltliche Einschaltung

Der Wiener Bürgermeister hätte zudem "von sich aus in die Offensive gehen", eine Pressekonferenz geben und erklären müssen, dass da ein Fehler seitens des Wiener Energieversorgers passiert sei und man nun alles tun werde, um die Nachteile in Grenzen zu halten. Pelinka fehlte zudem die "Bereitschaft zur Selbstkritik" sowie das "Angebot zur Kooperation mit dem Bund" und ortete eine gewisse Abgehobenheit der Stadt-SPÖ. "Die Botschaft hätte nicht von ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner kommen müssen, sondern vom Wiener Bürgermeister", sah Pelinka stark mangelndes Krisenmanagement des Stadtchefs, der bis zu der Causa erfolgreich agiert habe. So könne die Bundes-ÖVP diese Dinge in Wahrheit politisch "mit Genuss betrachten", meinte Pelinka, der über Jahrzehnte mit den Vorgängen der heimischen Innenpolitik bestens vertraut ist und lange an der Universität Innsbruck lehrte.