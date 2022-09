Kinder von Lehrern „schikaniert“: Getrübter Schulstart im Unterland

Innsbruck – Nur noch wenige Tage, dann sind die Sommerferien vorbei und die Schulen in Tirol öffnen wieder. Noch vor dem Start gibt es jedoch Aufregung in einer Kleinschule im Tiroler Unterland. Dort sehen sich die Schulleitung und eine Lehrkraft massiven Vorwürfen von Eltern gegenüber. „Das ist ein unerträglicher Zustand. Ich habe schon vor zwei Jahren erstmals in einem Schreiben an die Landesschuldirektion auf die Zustände aufmerksam gemacht, aber passiert ist bis heute nichts“, schildert eine Mutter.