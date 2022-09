Versunkene Hütte am Zillertaler Zemmgrund entdeckt

Ginzling – Auch das Zillertal hat sein „Atlantis“. Und zwar in Form einer Granathütte, die von einem Gletschersee verschlungen wurde. Nun wurden Mauerreste und Artefakte ausgegraben. Bisher wusste kaum jemand von der versunkenen Hütte. Im Rahmen des Forschungsprojektes, das seit dem Vorjahr den Granatabbau am Rossrücken im Zemmgrund in den Fokus stellt (die TT berichtete), konnte nun wissenschaftlich nachgewiesen werden, was seit 1941 durch private Aufzeichnungen des Granathändlers Andrä Kreidl einem kleinen Kreis an Zillertalern bekannt war.