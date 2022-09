Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung: Alle gegen Mattle

Innsbruck – Für die Polit-Konkurrenz war es gestern ein gefundenes Fressen. Dass just Bildungslandesrätin Beate Palfrader (VP) ihre Partei und somit auch Spitzenkandidat Anton Mattle davor warnt, den nunmehr auch von den Schwarzen versprochenen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung nur in Tirol auszurollen (und nicht bundesweit), sorgte für Zweifel an der VP-Linie. Ebenso, dass Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf (VP) volle Kostenabgeltung vom Land einforderte.