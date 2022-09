Wirtschaftskammer fordert bessere Öffi-Anbindung für Rossau

Innsbruck – Die Wirtschaftskammer tourt dieser Tage durch die Bezirke. Im Gepäck eine Wunschliste an die Politik – ganz so, als gäbe es im Landtagswahlkampf keine Schnittmengen oder Parteizugehörigkeiten.

In einer gemeinsamen Pressekonferenz der Bezirke Innsbruck-Stadt und Innsbruck-Land strichen die Bezirksobmänner Franz Jirka und Patrick Weber ihre Prioritäten im Wirtschaftskammer-Forderungskatalog hervor. Jirka forderte eine bessere Anbindung der Industriegebiete in den Bezirken an den öffentlichen Personennahverkehr. Konkret besteht im Bezirk Innsbruck-Stadt dringender Bedarf nach einem entlastenden Konzept für den Stadtteil Rossau, Westösterreichs größten zusammenhängenden Industriepark.