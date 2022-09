Offene Briefe und offene Fragen in der Wörgler Stadtpolitik

Wörgl – In Wörgl schreibt man sich noch Briefe, weniger romantische allerdings. GR Gabriela Madersbacher (Liste Wechner) forderte BM Michael Riedhart (VP) in einem offenen Brief auf, diverse Fragen zu Ausgaben zu beantworten. Mit bisher genehmigten Überschreitungen würde man bereits zwei Mio. Euro über dem vorgesehenen Jahresbudget liegen. Riedhart lud Madersbacher zum persönlichen Gespräch, um „unter vier Augen“ zu antworten. Madersbacher schießt nun mit einem zweiten offenen Brief nach. Riedharts Auskünfte gegenüber der TT bezüglich eines Ausflugs zum Bäderkongress in Rust reichen ihr (u. a.) nicht aus. Sie verlangt Belege dafür, dass der für die Recherche zum Thema Regionalbad nicht notwendige Abstecher nach Straßburg wie vom Bürgermeister behauptet aus eigener Tasche, nicht aus öffentlichen Mitteln bezahlt wurde. „Nichtsdestotrotz werde ich die Möglichkeit einer Sachverhaltsdarstellung an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft prüfen lassen“, erklärt Madersbacher in dem Brief.