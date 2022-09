Schlafmittel weitergegeben: Tiroler Apotheker auf der Anklagebank

Innsbruck – Ein in Tirol bislang einzigartiger Prozess findet am 20. Oktober am Innsbrucker Landesgericht statt. Angeklagt ist ein Apotheker aus dem Raum Innsbruck wegen des Handels mit psychotropen Stoffen und unerlaubten Umgangs mit Suchtgiften. Die Vorgeschichte klingt abenteuerlich.