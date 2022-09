TT-Analyse: Wahrscheinlich war es die falsche Frage im Pitztal

Nun ist man also in der Pitztaler Gemeinde St. Leonhard auf der Suche nach dem Warum. Warum etwas mehr als die Hälfte der Bürger am 17. Juli Nein zur Gletscherehe gesagt haben. Die Gesamtsituation soll ausgelotet werden. Um zu sehen, wohin die Reise gehen kann. Denn den Befürwortern wurde eine Vision genommen und die Gegner konnten ihr Glück nicht fassen. Eines muss man vorausschicken: Wo, wenn nicht im hintersten Pitztal, hätte sich in diesem Tal eine Mehrheit für die Gletscherehe bilden können?