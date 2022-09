Zwischen Sein und Schein: Sportland Tirol auf dem Prüfstand

Innsbruck – Vom Hahnenkammrennen bis zum Ötztaler Radmarathon: Kaum ein Bundesland definiert sich so sehr über Sport wie Tirol. Da begab sich Landtagsabgeordneter Michael Mingler (Grüne) mit der Aussage, Tirol sei hinter Vorarlberg und dem Burgenland in puncto Bewegung nur die Nummer drei, auf dünnes Eis. Unter den Sportfunktionären war im großen Saal des Landhauses am Dienstagabend ein Raunen zu vernehmen: Auf Einladung des Dachverbandes TiSport kam vieles auf den Tisch, was unter den Fingernägeln brennt. Wenig überraschendes Bekenntnis der anwesenden Politiker im Wahlkampf-Modus: Sport sei ein Riesen-Anliegen.