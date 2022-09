ÖVP, NEOS und WK-Chef sprechen sich für Campus in Kranebitten aus

Innsbruck – Einiges an Reaktionen rief der TT-Artikel über die Pläne eines internationalen Studentenheimbetreibers hervor. Wie berichtet, plant die GSA-Gruppe, an der Kranebitter Allee einen großen Campus mit über 600 Betten zu errichten. Die Stadtplanung spricht sich allerdings dagegen aus. Der Standort sei nicht für studentisches Wohnen geeignet. Bürgermeister Georg Willi (Grüne) erklärt deshalb, dass das Projekt nicht umsetzbar sei.

„Einen international anerkannten Betreiber so abblitzen zu lassen, ist vollkommen inakzeptabel. Dieses unbegründete Ausbremsen schadet dem Image des Universitätsstandortes Innsbruck“, sagt JVP-Tirol-Obfrau Sophia Kircher dazu. Um Druck vom angespannten Wohnungsmarkt zu nehmen, brauche es Studierendenunterkünfte. „Ich bin überzeugt, hier lässt sich mit den Projektwerbern gemeinsam eine gute Lösung finden. Es ist aber offensichtlich, dass es weniger an den rechtlichen Voraussetzungen scheitert, sondern am politischen Willen von Georg Willi, und deshalb wird dieses sinnvolle Projekt unter verschiedensten Vorwänden blockiert“, sagt Kircher.