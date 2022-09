Bei Wahlplakaten an Laternen sieht Flirsch schwarz

Flirsch – Dass der Landtagswahlkampf in eine heiße Phase geht, sieht man an den Wahlplakaten, die diesen Herbst wie Pilze aus dem Boden schießen. Aber nicht überall. In Flirsch wird derzeit nämlich nicht nur auf-, sondern überwiegend auch abgehängt. Wenn es um Plakate geht, ist der Stanzertaler Ort wehrhaft wie ein gallisches Dorf. Das haben zwei Landtagsparteien am eigenen Leib erfahren.