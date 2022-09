Pflege in Tirol: Zwischen Einspringerbonus und Millionen

Das Pflegesystem ist nicht nur in Österreich krank. Ein akuter Personalmangel ist nur ein Symptom.

Innsbruck – Im Juni hatte die Landesregierung ihr „MEHR“-Pflegepaket verkündet. Mit dabei: ein Einspringerbonus. Pflegerinnen in der Langszeitpflege (angestellt über Gemeinden und Gemeindeverbände) sollten im Falle kurzfristiger Dienste einen „Flexibilisierungszuschlag“ von 23 Euro pro Dienst erhalten. Das Paket ist auf die Jahre 2022 bis 2024 ausgelegt. Der Bonus soll jährlich 500.000 Euro betragen. Erst am Dienstag erfolgte der Ausführungsbeschluss. Das Geld für das Jahr 2023 werde bereitgestellt, hieß es in einer Aussendung. Wo bleibt aber der versprochene Bonus für heuer? Es ist kompliziert.