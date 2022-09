26-Jähriger wegen übler Verleumdung nach Stromklau vor Gericht

Eine ex-Bewohnerin zapfte im Wohnhaus Strom ab. © imago

Innsbruck – Der Straftatbestand der „Entziehung von Energie“ war bislang fast totes Recht. Das könnte sich angesichts explodierender Stromkosten in naher Zukunft durchaus ändern. So drohen demjenigen, der fremden Steckdosen oder Anlagen unrechtmäßig Energie entzieht bis zu sechs Monate Haft oder eine Geldstrafe von bis zu 360 Tagsätzen. Ein erster Fall wurde gestern am Landesgericht verhandelt – auch wenn er noch nichts mit der aktuellen Energiesituation zu tun hatte.

Angeklagt war eine 26-Jährige, die Ende letzten Jahres an ihrem einstigen Wohnort weiter Strom gezapft hatte. Mietern war die weitere Anwesenheit der Ex-Bewohnerin im Mehrparteienhaus aufgefallen. Dazu auch, dass Geräte an den Staubsaugersteckdosen in den Hausgängen aufgeladen wurden. Als die Frau von einem Vermieter sozusagen auf frischer Ladung ertappt wurde, rückte die Polizei an. Diese sollte der Frau vor allem den weiter verwendeten Drittschlüssel zum Haus abnehmen.

Beim Versuch wehrte sich die 26-Jährige – und verleumdete einen jungen Inspektor aufs Übelste: „Gell, Herr Vermieter, sie haben schon gesehen, dass mich der Beamte jetzt gleich mehrfach sexuell belästigt hat, oder?“ Eine lupenreine Verleumdung, die der Zeuge gestern am Landesgericht als solche bestätigte. So wurde die derzeit im Ersatzstrafvollzug Befindliche gleich zweifach zu insgesamt 1200 Euro verurteilt. Die Frau: „Ich will aber Raten und keine gemeinnützige Leistung!“ Richter Andreas Mair: „Dann müssen S’ diesmal aber auch zahlen, sonst werden 150 Tage Ersatzfreiheitsstrafe fällig!“

Zwei Gruppen von Feiernden waren in Kufstein aufeinandergekracht. Das behauptete Umzingeln mit Baseballschläger und Machete durch eine Gruppe war am Landesgericht letztlich nicht erweislich. Sehr wohl aber die wiederholte Teleskopschläger-Attacke eines Angreifers gegen den Kopf eines Flüchtenden. Mitsamt der Drohung auf „Kampf 1:1“ machte dies 18 Monate Haft, 12 davon bedingt. (fell)