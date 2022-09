Home-Office ist sehr beliebt und meist produktiv

Wien – Home-Office ist gekommen, um zu bleiben. Die Beschäftigten fordern es ein, die Unternehmen bieten es an und die Produktivität steigt dadurch meist. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Beratungsunternehmens Deloitte mit den Universitäten Wien und Graz. Zugleich droht allerdings bei längerem Home-Office, dass soziale Kontakte und Austausch in Unternehmen zu kurz kommen und Mitarbeiterbindung sowie Zugehörigkeitsgefühl leiden. Damit müssen Firmen lernen umzugehen.

Neun von zehn Unternehmen bieten Home-Office an, in acht von zehn wird das auch zumindest von der Hälfte der Mitarbeitenden tatsächlich in Anspruch genommen. Wobei die Befragung von knapp 600 Unternehmensvertretern im Frühsommer 2022 vor allem die Lage in Büros abbildet. Zwei bis drei Tage pro Woche sind üblich, oder es gibt abteilungsweise beziehungsweise individuelle Sonderlösungen. Fast in der Hälfte der Fälle können die Mitarbeitenden selber einteilen, wann sie ins Büro kommen, etwa gleich oft wird das mit den Vorgesetzten abgesprochen. Auch Menschen auf Jobsuche fragen Möglichkeiten zum Arbeiten von daheim nach.