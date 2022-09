Nordkorea will „sozialistisches Märchenland" schaffen

Pjöngjang – Das nordkoreanische Parlament will das abgeschottete Land mithilfe neuer Gesetze in ein „schönes und zivilisiertes sozialistisches Märchenland" verwandeln. Allerdings spitzt sich in Nordkorea die Wirtschaftskrise aufgrund der selbst auferlegten Corona-Restriktionen, der internationalen Sanktionen wegen des Atomwaffenprogramms und der zunehmenden Naturkatastrophen zu. Die USA werfen dem Land vor, Ressourcen auf Kosten der Bevölkerung in militärische Projekte zu investieren.