Als Amateure unter den Profis: „Wir wollen uns persönlich weiterentwickeln"

Im Alltag ändert sich für die Münchner Ärztin und den Innsbrucker, der im Bereich Marketing und Vertrieb bei einer Firma angestellt ist und dem 1. Tiroler Turniertanzklub Gold Weiß Innsbruck vorsteht, nichts. Sie bleiben auch unter den Profis Amateure, „nur“ zu tanzen geht sich finanziell nicht aus. So pendeln die beiden, wie bisher, weiter zwischen Innsbruck und München. Selbst am Tag nach dem Sieg beim Masters standen wieder Privatstunden in Deutschland auf dem Programm. Immerhin gilt es, sich in zehn Tagen erstmals bei den Deutschen Meisterschaften in Leipzig als Profis zu beweisen – als „Lokalmatadore“, denn Gabriel/Steinegger sind beim deutschen Verband angemeldet.