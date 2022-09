Kupferstich aus Innsbrucker Landesbibliothek gestohlen: Deutscher gestand

Der historische Lesesaal der Landesbibliothek Innsbruck. © TT/Thomas Böhm

Innsbruck/Bochum – Ein deutscher Pensionist hat am Landesgericht Bochum gestanden, im Juli 2017 im Lesesaal der Tiroler Landesbibliothek in Innsbruck aus dem Buch "Tabulae Rudolphinae" von Johannes Kepler den Kupferstich "Karte des Erdkreises" gestohlen zu haben. Wie die Kronen Zeitung am Donnerstag berichtete, gab der Mann an, dass er die historische Weltkarte vernichtet habe, weil sie nur mit größtem Risiko finanziell verwertbar gewesen sei.

Der Mann wurde bereits im Jahr 2019 vor dem Amtsgericht Witten in Nordrhein-Westfalen zu 20 Monaten Haft verurteilt worden, allerdings ging er in Berufung. Auch in zweiter Instanz wurde er nun schuldig gesprochen, allerdings wurde das Strafmaß aufgrund des Geständnisses auf 16 Monate Haft heruntergesetzt,. Der Wert des Kupferstichs war auf 30.000 Euro geschätzt worden.

Bibliothekarin kam Mann auf die Schliche

Der Pensionist war bereits mehr als ein Dutzend Mal wegen einschlägiger Diebstähle verurteilt worden. In Innsbruck sagte er gegenüber einer Bibliothekarin, dass er für eine Publikation zum Thema Weltumsegelung recherchiere. Sie habe das Buch schließlich aus einem Tresorraum beschafft und ihm vorgelegt. Ein paar Minuten war der Besucher mit dem Band offensichtlich alleine, weil die Bibliothekarin auf die Toilette musste.